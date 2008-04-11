Сьогодні у Сімферополі вшановували ветеранів Великої Вітчизняної війни – учасників звільнення міста від фашистських загарбників.

Біля 40 ветеранів зустрілися з представниками керівництва Сімферополя. Ветеранам вручили матеріальну допомогу (по 100 грн.), також для них організували святковий обід.

Також в рамках зустрічі ветеранам вручили грамоти і подяки мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА, інформує прес-центр міськради.

«13 квітня – одна з найважливіших пам`ятних дат для Сімферополя, - відзначив секретар міськради Володимир БЛІНОВ. – Для міста це свято святе, і ми його завжди відзначатимемо».

***Вранці 13 квітня 1944 року до околиць Сімферополя вийшли партизани першої бригади Північного З`єднання. У місті діяли групи підпільників. Разом з передовими частинами Червоної армії вони зайняли залізничну станцію і вокзал, телеграф, радіостанцію. Брали участь в розмінуванні міських об`єктів. Вдень місто було повністю звільнене.

На згадку про звільнення Сімферополя в центрі міста був закладений Сквер Перемоги, де на п`єдестал зведений танк Т-34, який одним з перших увійшов до міста.