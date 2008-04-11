«Сі-Бризу-2008» у Криму бути

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2008 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 363 із 447 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомив на засідання парламенту міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, у 2008 році передбачається проведення дев’яти навчань за межами території України за участю українських військовослужбовців та 11 військових навчань на території України.

Він наголосив, що вже 22 квітня відбудуться українсько-російські навчання з протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних Сил України та Військово-повітряних сил Російської Федерації.

Він зазначив, що також плануються навчання за участю військовослужбовців Бельгії, Молдови, Білорусії, США, Словаччини, Польщі.

(Зокрема, плануються багатонаціональне тактичне навчання військово-морських сил "Сі Бриз – 2008". Це українсько-американське навчання проводиться в рамках програми "Партнерство заради миру" з 1997 року на двосторонній основі відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки, 1993 року. Навчання було започатковано з метою вдосконалення підготовки ВМС України та ВМС США. Водночас воно є відкритим для інших держав.

Навчання відбуватиметься у липні 2008 року в районах пунктів базування ВМС України (Одеса, Новоозерне, порт "Південний"), а також на 235 полігоні "Широкий Лан" (Миколаївська область), на полігоні 28 омбр 6 АК (смт Чорноморське, Одеська обл.), на полігоні П-37 "Опук" (АР Крим), аеродромах Саки (АР Крим), Шкільний (Одеська обл.), Кульбакіно (Миколаївська обл.), Кіровське (АР Крим), в акваторії Чорного моря. Навчання спрямоване на здійснення спільних дій багатонаціональних підрозділів, заходи з підвищення рівня взаємосумісності сил під час проведення миротворчої (гуманітарної) операції. У ньому братимуть участь від ВМС України до 15 кораблів, до 4 літаків, літак Ан-26 "ВІТА", транспортний літак Іл-76 МД, до 10 вертольотів, батальйон морської піхоти, група окремого загону боротьби з підводними диверсійними силами та засобами, рятувальна парашутно-десантна група, група водолазів, аеромобільна рота зі штатним озброєнням та військовою технікою. Від ВМС США та інших держав-учасниць у навчанні діятимуть до 1000 військовослужбовців зі штатним озброєнням – до 40 од. легкої колісної техніки, до 15 кораблів, до 2 підводних човнів, до 4 транспортних літаків та літаків базової патрульної авіації, до 4 вертольотів. Підставою для проведення даного навчання є план військового співробітництва між Збройними Силами України та командуванням збройних сил США в Європі на 2008-2009 роки).

Лідер кримської організації КПУ Леонід ГРАЧ, а також лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО вже заявили, що перешкоджатимуть проведенню "Сі Бриз – 2008" на території Криму.