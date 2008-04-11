Уряд Криму сподівається, що вандалів знайдуть

Рада міністрів Автономної Республіки Крим різко засуджує плюндрування мусульманського кладовища в селі Чистеньке Сімферопольського району.

«Ця та інші подібні спроби розпалити вогонь міжнаціональної ворожнечі викликають справедливе відчуття обурення у всіх кримчан, незалежно від національності і приналежності до релігійних конфесій», - говориться в заяві уряду автономії.

«Сьогодні надзвичайно важливо зберегти міжнаціональний мир і спокій на півострові. Органи влади автономії прагнуть зробити все для того, щоб запобігти і не допустити в Криму будь-які негативні прояви на релігійному і міжетнічному грунті», - наголошується в документі.

Радмін закликає кримчан не піддаватися на провокації. «Упевнені, що правоохоронні органи виконають свій професійний обов`язок, знайдуть організаторів і виконавців цих лиходійств», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке під Сімферополем було розбито близько 40 надгробків. На заборі кладовища було нанесено ксенофобський напис, також на заборі була намальована шибениця й перекреслений національний символ кримськотатарського народу - тамга. Біля забору кладовища невідомі залишили 4 християнські вінки. Міліція проводить перевірку за даним фактом.