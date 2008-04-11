Шахраї дурили довірливих пенсіонерів

До суду направлена кримінальна справа щодо членів організованої злочинної групи, які скоювали крадіжки у Мелітополі, Сімферополі та Севастополі.

«Працювали» банда тільки з квартирами самотніх літніх людей.

«Щоб проникнути до пенсіонерів, дві жінки представлялися співробітницями відділу соціального забезпечення, Ради ветеранів або поліклініки. Користуючись важким матеріальним положенням літніх людей, вони пропонували їм написати заяву для отримання безкоштовних медикаментів або проведення безкоштовного ремонту. Слідуючи разом з господарем на кухню, злочинниці умисно залишали вхідні двері відкритої, щоб пропустити за собою третього напарника, який тим часом крав з квартири цінності. Якщо раптом таких не виявлялося, подільниці одержували умовний знак і починали діяти за іншим сценарієм: бесіда плавно переходила на тему грошової реформи, яка нібито відбуватиметься в Україні. Вони переконували старих, що необхідно провести обмін гривні на купюри нового зразка. Господарі квартири з готовністю приносили наявні грошові кошти, «соціальні працівники» переписували номери купюр і повертали їх власнику. Пенсіонер прибирав їх на місце, тим самим мимовільно показуючи, де зберігаються цінності. Як тільки він відволікався, злодій, який ховався, викрадав гроші», - повідомляє прес-служба міліції Криму.

Злочинна група спочатку працювала в Мелітополі і Сімферополі, потім перебралася до Севастополя, де і потрапила до правоохоронців.

Але останнім часом ряд аналогічних злочинів знов був відзначений на території Київського району Сімферополя. «Тут зловмисники вдалися до ще одного способу шахрайства: подзвонивши в квартиру наміченої жертви, представлялися знайомими їх родичів. Розповідали, наприклад, історію про те, що в даний час племінниця або внучка стоїть в черзі за дефіцитним товаром і їй не вистачає для покупки яких-небудь 100 - 200 гривень. На підтвердження давали жертві мобільний телефон, голос в якому (дуже схожий на голос родича) дійсно підтверджував прохання. Обдурені старі діставали з своїх схованок гроші і віддавали шахраям», - інформує прес-служба міліції автономії.

Співробітники Київського РО Сімферополя звертаються до громадян з проханням повідомляти будь-яку інформацію про подібні злочини. Тел. (80652) 25-12-52 (начальник Київського РО), 25-54-91 (заступник начальника), 25-13-02 – чергова частина.