Готується візит до Криму посла Ірану
18:55, 11 квітня 2008Крым
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Голова Меджлісу зустрівся з радником
Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ провів зустріч з радником посла Ісламської Республіки Іран в Україні Алі Асгар МЕХРАБІ.
Як ідеться в повідомлення прес-служби Меджлісу, зустріч проходила в Києві.
В ході зустрічі обговорювалися перспективи ділової співпраці між Іраном і Кримом.
Також сторони обговорили програму майбутнього візиту до Криму посла Ірану в Україні.
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