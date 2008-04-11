Готується візит до Криму посла Ірану

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ провів зустріч з радником посла Ісламської Республіки Іран в Україні Алі Асгар МЕХРАБІ.

Як ідеться в повідомлення прес-служби Меджлісу, зустріч проходила в Києві.

В ході зустрічі обговорювалися перспективи ділової співпраці між Іраном і Кримом.

Також сторони обговорили програму майбутнього візиту до Криму посла Ірану в Україні.