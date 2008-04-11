Мусульманські кладовища в Криму візьмуть під охорону

Виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ віддав наказ узяти під охорону всі мусульманські кладовища на території кримського півострова.

Як передає УНІАН, про це йдеться в заяві М.ІЛЛІЧОВА у зв`язку з актом вандалізму на мусульманському кладовищі в передмісті Сімферополя.

В.о. начальника міліції Криму назвав «навмисною провокацією» осквернення мусульманського кладовища. «Здійснено чергову навмисну провокацію, про що свідчать: спосіб скоєння злочину (надгробні плити не розбиті, а акуратно демонтовані й покладені на землю), відсутність будь-яких слідів (імовірно злочинці діяли в рукавичках) і часовий чинник (два місяці з дня скоєння вандалізму в Нижньогірському районі, в ніч після виконання судового рішення щодо звільнення незаконно зайнятих квартир в Алушті, напередодні візиту до Криму Місії ООН із питань міжнаціональних відносин, практично за місяць до Дня депортації - 18 травня)», - зазначає М.ІЛЛІЧОВ.

В.о. начальника міліції автономії підкреслює, що останнім часом «окремі екстремістсько налаштовані сили своїми огидними провокаціями намагаються порушити громадську злагоду й громадянський мир в Криму, посіяти міжнаціональну й міжрелігійну ворожнечу». «Розуміючи вибухонебезпеку ситуації й усвідомлюючи ступінь відповідальності за збереження спокою й правопорядку в Криму, мною віддано наказ про взяття під охорону всіх мусульманських кладовищ на території Криму. Ми не допустимо дестабілізації ситуації, розпалювання міжнаціональної ворожнечі й готові до найрішучіших і найжорсткіших дій щодо провокаторів», - підкреслив М.ІЛЛІЧОВ.

Він також закликав населення Криму проявити спокій і толерантність, не піддаватися на екстремістські заклики, не чинити необдуманих дій.

М.ІЛЛІЧОВ також заявив, що міліція докладає всіх зусиль для встановлення осіб, які скоїли акти вандалізму. «А головне - до встановлення істинних натхненників і організаторів даного ганебного явища, притягнення їх до законного суду й духовної відплати. Необхідний час і терпіння, усвідомлене бажання всіх громадян допомогти слідству, покласти край подібним провокаціям», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке під Сімферополем було розбито близько 40 надгробків. На заборі кладовища було нанесено ксенофобський напис, також на заборі була намальована шибениця й перекреслений національний символ кримськотатарського народу - тамга. Біля забору кладовища невідомі залишили 4 християнські вінки. Міліція проводить перевірку за даним фактом.

***У ніч із 9 на 10 лютого невідомі зруйнували практично повністю всі надгробні камені (за різними даними, від 220 до 270) на мусульманському кладовищі в смт Нижньогірське. Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами).

На початку квітня в Сімферополі було виявлено ксенофобські стосовно кримських татар написи. Схожі написи було знайдено також цього тижня в місті Білогірську.