Мін’юст планує створити «сільський нотаріат»

Міністерство юстиції має намір створити «сільський нотаріат», щоб максимально наблизити послуги нотаріусів до населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це йшлося на розширеному засіданні колегії Мін’юсту, яка відбулася сьогодні.

Під час заходу міністр юстиції Микола ОНІЩУК, зокрема, зазначив, що доступність нотаріальних послуг громадянам є однією з основних проблем сучасного нотаріату.

Водночас він повідомив, що на сьогодні в рамках реформування системи нотаріату, розглядається ідея запровадження так званого «сільського нотаріату», з метою максимального наближення послуг нотаріусів до громадян, що проживають в сільській місцевості та інших віддалених від адміністративних центрів населених пунктах.

За словами глави Мін’юсту, відомство у цьому розраховує на допомогу органів місцевого самоврядування. Зокрема, на їх сприяння у наданні приміщень для відкриття нотаріальних контор у віддалених населених пунктах.

Крім того, міністр доручив начальникам управлінь юстиції протягом 15 днів провести аналіз вакансій в державних нотаріальних конторах і протягом місяця вжити заходів для їх заповнення. За даними прес-служби, на сьогодні є повністю вакантними посади у 55-ти державних нотаріальних конторах.

Крім того, М.ОНІЩУК звернув увагу на те, що чимало проблем існує у системі державного контролю за законністю вчинених нотаріальних дій нотаріусами, оскільки чинне законодавство не передбачає достатніх важелів щодо реагування на зловживання з боку нотаріусів. Водночас, за словами міністра, спостерігається тенденція до зростання кількості скарг громадян та юридичних осіб на організацію роботи нотаріусів та законність вчинених ними нотаріальних дій. Так, у 2007 році до Мін’юсту надійшло 600 скарг на дії нотаріусів, (практично на кожного десятого нотаріуса), а у першому кварталі цього року – понад 250 скарг.

Міністерству юстиції також відомі факти участі окремих нотаріусів у рейдерських схемах.

З метою усунення згаданих недоліків та створення єдиного нотаріату за словами глави відомства передбачається підготувати і забезпечити ухвалення проекту Закону України “Про нотаріат” у новій редакції.