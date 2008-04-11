Джемілєв: П’ята колона постійно ”тримає ніс за вітром”

Лідер Меджлісу кримських татар, народний депутат фракції "Наша Україна – Народна Самооборона" Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив, що останні події на Кримському півострові певним чином пов’язані з тією обстановкою, яка склалася в України з Росією.

"П’ята колона постійно "тримає ніс за вітром" і чекає інструкції від свого московського керівництва. А в моменти загострення відносин з Україною спричиняє різного роду провокації, направлені на плюндрування культурних цінностей кримських татар на розпалювання міжнаціональної ворожнечі", - відмітив М.ДЖЕМІЛЄВ, повідомляє сайт блоку НУ-НС

Він заявив, що в Криму "діють потужні проросійські сили, які час від часу провокують міжнаціональну ворожнечу на півострові, здійснюючи різного роду акції проти кримських татар".

М.ДЖЕМІЛЄВ зауважив "пасивну позицію Кримської місцевої влади в ситуації, коли потрібно реагувати на будь-які загострення міжнаціональних відносин". "Дивує те, що всі злочини такого роду, направлені на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, в тому числі сплюндрування мечеті, кримськотатарських кладовищ, напад на Меджліс кримськотатарського народу, - жодний із цих злочинів не розкрито й ніхто не поніс покарання. Місцева кримська влада постійно знаходить якісь причини, аби не доводити розслідування до кінця, залишаючись байдужою до загострення міжнаціональних конфліктів у Криму", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, з 10 на 11 квітня на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке під Сімферополем було розбито близько 40 надгробків. На заборі кладовища було нанесено ксенофобський напис, також на заборі була намальована шибениця й перекреслений національний символ кримськотатарського народу - тамга. Біля забору кладовища невідомі залишили 4 християнські вінки. Міліція проводить перевірку за даним фактом.

***У ніч із 9 на 10 лютого невідомі зруйнували практично повністю всі надгробні камені (за різними даними, від 220 до 270) на мусульманському кладовищі в смт Нижньогірське. Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами).

На початку квітня в Сімферополі було виявлено ксенофобські стосовно кримських татар написи. Схожі написи було знайдено також цього тижня в місті Білогірську.