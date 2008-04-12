Саратов подав позов до Куніцина

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ на очах у журналістів підписав позовну заяву про захист ділової репутації міської ради.

Як передає корспондент УНІАН, В.САРАТОВ заявив, що 9 квітня голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН „дав інтерв’ю, в якому розповсюдив недостовірну інформацію відносно ухвалення Севастопольською міською радою рішення щодо мисливських угідь”.

Як уточнив В.САРАТОВ, С.КУНІЦИН у своїх висловлюваннях, зокрема, зазначив: „На сесії міськради відбулася фактична крадіжка севастопольської землі, майже 13 тисяч гектарів віддано комерційній структурі за 500 тисяч на рік...”

Як додав В.САРАТОВ, він просить суд визнати „такою, що не відповідає дійсності і порочить репутацію Севастопольської ради інформацію, яка була розповсюджена 9 квітня 2008 року у прямому ефірі ТРК „Неаполь” головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ”. В.САРАТОВ також просить суд зобов’язати С.КУНІЦИНА “спростувати розповсюджену інформацію”.

Як сказав В.САРАТОВ, „ми думали, щоб міськрада не платила мито, - (вимагати) 1700 грн. моральної шкоди”. За словами В.САРАТОВА, у разі його перемоги в суді, ці кошти будуть передані дитячому будинку.