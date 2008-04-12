Банкова просить Куніцина допомогти ”ЄЦ”

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН підтверджує факт переговорів з представниками Секретаріату Президента про можливу підтримку з його боку створення партії “Єдиний центр”.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” №14 (693) від 12-18 квітня 2008 року.

”Водночас не буду приховувати, що розмови на цю тему з деякими представниками Секретаріату Президента в мене були. Йшлося про можливі форми участі в реалізації цього політичного проекту на території Криму”, - сказав С.КУНІЦИН.

Разом з тим він зауважив, що конкретних пропозицій стати членом цієї партії йому не надходило.

Він зазначив, що поки не збирається вступати до лав партії “Єдиний центр”, оскільки це було б некоректно щодо Народно-демократичної партії, членом якої він є.

С.КУНІЦИН наголосив, що зацікавлено спостерігає за процесом реалізації цього проекту, вважає його цілком перспективним передусім з погляду об’єднавчих ідей українського суспільства.

“На мій погляд, успіх реалізації таких ідей залежатиме насамперед від тих людей, які очолять цю партію як у центрі, так і, особливо, в регіонах. Сьогодні поки що передчасно говорити про те, наскільки даний проект буде успішним чи неуспішним. Робота в цьому напрямі лише почалася”, - додав він.

С.КУНІЦИН також не виключив, що згодом НДП може приєднати до цього проекту, однак це питання вирішуватиметься на загальнопартійному рівні.