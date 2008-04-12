Експерт: РФ може посилити сепаратистські настрої у Криму

Після інтеграції України в НАТО Росія може спробувати дестабілізувати ситуацію в Криму.

Така думка в інтерв`ю УНІАН висловив грузинський експерт, керівник Міжнародного центру з питань конфліктів і переговорів Георгій ХУЦИШВІЛІ.

«Щодо України Росія може спробувати максимально дестабілізувати ситуацію в Криму, посилити сепаратистські настрої там, а також посилити противаги в інших регіонах», - сказав Г.ХУЦИШВІЛІ.

На його думку, Москва повинна усвідомлювати, що заохочення сепаратистських настроїв в Україні, Грузії, Молдові, Азербайджані шкідливе негативними наслідками. «Росія може одержати вибухонебезпечну ситуацію на Північному Кавказі і в інших своїх же регіонах у майбутньому», - сказав він.

Експерт нагадав, що в деяких регіонах України, зокрема в Криму, дуже сильні, «комуністичні настрої, радянський менталітет».

«Проросійським угрупованням дуже легко у своїх цілях використовувати тему НАТО як «страшилка». Загалом в Україні ситуація в цьому сенсі складніша, ніж у Грузії, дуже сильна різниця між різними регіонами, в багатьох з яких активно працюють російські спецслужби», - впевнений Г.ХУЦИШВІЛІ.

На думку експерта, основний важіль тиску Росії, аби вимусити Грузію відмовитись не тільки від вступу до НАТО, а навіть від приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі, – Абхазія і Південна Осетія.

«Великі надії покладалися на останню зустріч президентів Грузії і Росії. Проте практично жодних конкретних домовленостей сторонами не досягнуто. Росія нічого не запропонувала Грузії. Москва не обіцяла вирішувати якісь проблеми Грузії, у тому числі і в конфліктних зонах, в обмін на відмову Грузії вступити в НАТО. Москва лише пообіцяла Тбілісі не створювати нашій країні нових проблем у тому разі, якщо ми відмовимось від НАТО», - сказав Г.ХУЦИШВІЛІ.