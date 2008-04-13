Погода в Криму на початок тижня
16:44, 13 квітня 2008Крым
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Оголошено штормове попередження
Український гідрометеорологічний центр України оголосив штормове попередження на 14 квітня для ряду регіонів.
Завтра в західних, східних областях, Криму та Приазов`ї місцями грози. Вночі та вранці в Україні подекуди туман, видимість 200-500 м. У південній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с.
14 квітня в Криму вночі 7-12° тепла, вдень 13-18°.
15 квітня на півострові дощ. Вночі 4-9° тепла, вдень 15-20° тепла. Вітер східний 7-12 м/с.
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