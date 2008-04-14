Крим презентує турможливості в Китаї

Кримська делегація на чолі з головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим Віктором ПЛАКІДОЙ виїхала з робочою поїздкою в Пекін (Китайська Народна Республіка).

Як повідомляє помічник голови Радміну – прес-секретар Оксана САВЕНКОВА, під час чотириденного візиту кримська делегація вперше прийме участь в роботі IV Міжнародної туристичної виставки «СОТТМ-2008», яка пройде з 14 по 17 квітня 2008 року в м. Пекіні.

Планується провести презентації туристсько-рекреаційних можливостей Криму в Посольстві України в КНР, а також за сприяння Посольства України в Китайській Народній Республіці заплановані робочі зустрічі глави уряду автономії та міністра курортів і туризму АРК Володимира САВЕЛЬЄВА з провідними туроператорами Китаю.