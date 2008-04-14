2 рибалок врятували в Азовському морі
13:07, 14 квітня 2008Крым
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Стан здоров’я - задовільний
В Азовському морі рятувальниками МНС і рибалками врятовані 2 любителів риболовлі, 1980 і 1984 років народження.
Як повідомляє прес-служба МНС України, 2 кримчан, котрі на гумовому човні вийшли на риболовлю з села Кам’янське Ленінського району, почало відносить у море в північному напрямку вздовж коси Арабатська стрілка.
В цей район на двох човнах вирушила рятувальна група МНС, а з села Кам’янське в море на катері типу „Амур” вийшли рибалки приватного підприємства „Ава”, котрі й виявили постраждалих і відбуксирували їхній плавзасіб до узбережжя.
Стан здоров’я врятованих рибалок задовільний, медичної допомоги вони не потребували.
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