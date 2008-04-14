Помічниця генсека ООН їде в Україну

З 15 по 19 квітня Україну відвідає помічниця Генерального секретаря ООН, асистентка адміністратора Програми розвитку ООН та директор Регіонального бюро ПРООН з країн Європи та Співдружності Незалежних Держав (СНД) Корі УДОВІЧКІ (Kori UDOVIČKI).

Як повідомив УНІАН координатор роботи з медіа ПРООН в Україні, під час свого перебування в Києві К.УДОВІЧКІ відкриє Міжнародну конференцію з питань боротьби з бідністю, яку організовує Програма розвитку ООН в Україні 16 квітня в Києві.

Планується, що К.УДОВІЧКІ зустрінеться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ, головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Крім цього, К.УДОВІЧКІ проведе зустрічі з представниками міжнародних донорських організацій та партнерів Програми розвитку ООН в Україні.

У суботу, 19 квітня, вона відвідає Сімферополь, де плануються зустрічі з представниками місцевої влади Криму та зустрічі з виконавцями проектів технічної допомоги, які впроваджуються Програмою розвитку та інтеграції Криму ПРООН.