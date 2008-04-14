Рада займеться Севастополем

У Верховній Раді України зареєстрований проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування системних фактів порушення Конституції та законодавства України Севастопольською міською державною адміністрацією, іншими органами влади в області земельних відносин, а також численних службових зловживань та розкрадання державних коштів при виконанні робіт по програмі Соціально-економічного розвитку Севастополя. Проект вноситься депутатами Іваном ВЕРНИДУБОВИМ та Павлом ЛЕБЕДЄВИМ (фракція “Партії регіонів”).

Головою Тимчасової слідчої комісії пропонується обрати народного депутата України І.ВЕРНИДУБОВА (фракція “Партії регіонів”), заступником голови Тимчасової слідчої комісії Миколу РУДЧЕНКА (фракція “Блок Литвина”). Також пропонується обрати до складу Тимчасової слідчої комісії наступних народних депутатів України: Павла ЛЕБЕДЄВА – фракція “Партії регіонів”; Петра ПИСАРЧУКА – фракція “ Партії регіонів”; Віктора БОНДАРЕНКА – фракція “Партії регіонів”; Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО – фракція “Блок Юлії Тимошенко”;. Юрія ТРИНДЮКА– фракція “Блок Юлії Тимошенко”; Григорія ОМЕЛЬЧЕНКА– фракція “Блок Юлії Тимошенко”; Володимира МАРУЩЕНКА – фракція "Наша Україна – Народна Самооборона"; Леоніда ГРАЧА – фракція Комуністичної партії України.

"В даний час в м. Севастополі складається критична суспільно-політична обстановка, викликана конфліктом органів місцевого самоуправління, місцевих політичних партій та суспільних організацій з однієї сторони та керівництва міської державної адміністрації з іншої. Протягом останніх півтора роки в м. Севастополі діяльність посадових осіб міської державної адміністрації, філіалу центрального Спеціалізованого будівельного управління Міністерства оборони України «Укроборонбуд», інших органів виконавчої влади і органів правосуддя призвела до численних і системних порушень Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Цивільного кодексу України, міжнародних угод інших законів України, нормативних актів міської Ради в сфері земельних відносин", - йдеться у записці до проекту.

Зокрема, відзначають автори постанови, у Свастополі "неодноразово і на системній основі реалізовувалася корупційна схема рейдерських захоплень об’єктів державного та військового майна, що входить до складу військових містечок, які розташовані на території міста Севастополь та у теперішній час не функціонують". "При зборі первинної інформації було виявлено, що Міська державна адміністрація підписувала цілий ряд протизаконних договорів оренди на земельні ділянки. З цього приводу депутати Севастопольської міської ради прийняли цілу низку рішень (копії додаються) з метою розібратися з незаконними земельними оборотами за участю корумпованих чиновників, а також звернулися до Президента України, Ради Національної безпеки щодо незаконних дій Севастопольської міської державної адміністрації, органів правосуддя і керівництва філіалу

центрального спеціалізованого управління МО України «Укроборонбуд» і порушення ними прав і інтересів територіальної громади міста Севастополя і притяганні до відповідальності відповідних посадовців", - говорять автори постанови. Також, були створені Тимчасові депутатські контрольні комісії Севастопольської міської Ради, члени яких провели аналіз відповідей і звернень у різні інстанції, публікацій у пресі, усної інформації від депутатів міської Ради і від різних суб’єктів господарювання неофіційних копій різних документів. "Комісії зіткнулися з жорсткою протидією зі сторони посадових осіб Севастопольської міської державної адміністрації, яка виражалася в категоричній відмові представити офіційні документи, як зі сторони адміністрації, так і суміжних структур – Управління капітального будівництва, Управління земельних ресурсів, Державного кадастру и Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Посадові особи міської державної адміністрації здійснювали підтримку, а також дозволяли різним юридичним особам у заволодінні шахрайським шляхом (через укладання фіктивних договорів, і заздалегідь неправомірних Рішень Судів) державним майном, а також через протизаконне підписання договорів на право забудови (суперфікція) земельних ділянок Севастопольської зони. Таким чином, у власність та користування різних суб’єктів підприємницької діяльності незаконно було передано приблизно 400 га землі та завдано шкоди за підрахунками у розмірі біля одного млрд. грн.", - зазначено в пояснювальній записці.

"Тимчасовою контрольною комісією були підготовлені і направлені звернення в більше ніж двадцять інстанцій, зокрема: до Президента України, органів прокуратури, правоохоронних органів, але нажаль реальних заходів по припиненню порушень законності не прийнято. Також, слід зазначити, що правоохоронці працюють в умовах жорсткого адміністративного тиску зі сторони керівництва міської державної адміністрації, які користуються авторитетом та мають особисті зв’язки в адміністрацією Президента та в інших органа державної влади. З кожним днем ситуація виходить з під контролю, громада м. Севастополя та студенти місцевих ВУЗів організували голодування під міською державною адміністрацію висловлюючи таким чином недовіру посадовим особам адміністрації. Сорок одна суспільна організація і політична партія підписали звернення про відставку теперішнього керівництва Севастопольської міської державної адміністрації, але число тих хто приєднується до акції протесту постійно зростає", - мовиться у записці.

В зв’язку з таким розвитком подій Севастопольська міська Рада, а також територіальна громада м. Севастополя звернулася до Верховної Ради України створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування та виявлення порушень з боку органів місцевого самоврядування.