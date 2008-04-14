Парламент Криму помстився Шемчуку

Президія Верховної Ради Криму вирішила позбавити колишнього прокурора автономії, народного депутата України Віктора ШЕМЧУКА (фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона») почесного звання «Заслужений юрист Автономної Республіки Крим» і відзнаки Автономної Республіки Крим «За вірність обов’язку».

Як передає УНІАН, про це сказано в рішенні Президії кримського парламенту.

Як наголошується в рішенні, Президія ВР АРК вирішила позбавити В.ШЕМЧУКА почесного звання і відзнаки за дії, «спрямовані на обмеження конституційних принципів статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в автономії».

Наприкінці березня прес-служба «Народної самооборони» повідомила, що група народних депутатів від блоку НУ-НС виступила за скасування виняткового права кримського парламенту вносити зміни в Конституцію Криму. На думку одного з авторів подання, члена депутатської групи «Народна самооборона» В.ШЕМЧУКА, оскаржуваний пункт обмежує конституційне право Президента України, Верховної Ради і Кабінету міністрів виступати із законодавчою ініціативою. «Вважаю за неправильне абсолютно, що в документ, який потім затверджується законом у Верховній Раді, право вносити зміни має виключно Верховна Рада Криму», – цитує слова В.ШЕМЧУКА прес-служба «Народної самооборони».