Оголошено конкурс малюнка «Чорнобиль очима дітей»

Головне управління МНС України в Криму до чергових роковин трагедії на Чорнобильській АЕС оголосило конкурс дитячого малюнка на тему «Чорнобиль очима дітей».

Головна мета заходу – виховання підростаючого покоління у дусі гуманізму і патріотизму, пропаганда безпеки, любові до природи, шанування героїчного подвигу ліквідаторів аварії.

Як повідомляє прес-служба кримського Главку, приймаються роботи, виконані в різній техніці.

Оцінить роботи дітей буде жюрі у складі представників МНС і професійних художників.

Підведення підсумків відбудеться 25 квітня. Переможці будуть нагороджені дипломами ГУ МНС України в АР Крим. "За умовами конкурсу, організатори залишають за собою право використовувати кращі роботи для пропаганди безпеки життєдіяльності жителів і гостей півострова", - йдеться у повыдомленні.

***26 квітня 1986 року сталася аварія на ЧАЕС.