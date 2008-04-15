Турецьких браконьєрів видворили з України

Турецьку рибальську шхуну, затриману 4 квітня нинішнього року за незаконний промисел у Чорному морі, видворили з України.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, сплативши штраф у розмірі близько 47 тисяч гривень, капітан рибальського судна «Осгур» (прапор Туреччини) направив шхуну до турецьких берегів.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня корабель Морської охорони «Поділля» за 50 миль на південний схід від острова Зміїний у виключній економічній зоні України виявив рибальське судно «Осгур». Після подачі відповідних сигналів про зупинку шхуна зупинилася і на неї висадилася оглядова група. Рибальське судно з 4 членами екіпажу та капітаном приписане до порту Стамбула. У трюмах судна виявлено два браконьєрські трали та запаси сухого льоду.

Майже рік тому в цьому ж районі корабель морської охорони «Буковина» вже затримував за незаконний рибний промисел турецьке судне «Буюк-Осгур» того самого судовласника, що і «Осгур».

Тоді на борту було виявлено 380 кілограмів камбали-калкану, сітки та сухий лід. Після судового рішення та сплати капітаном 125 тис. грн. штрафу й відшкодування збитків порушника було видворено за межі економзони.