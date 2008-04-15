У Криму понад усе подорожчали банани

За даними Головного управління статистики в Криму, найбільше в березні поточного року (в порівнянні з попереднім місяцем) ціни зросли на банани (47,7%); олію (14,0%). Також істотно подорожчали цитрусові (13,8%); рис (12,2%); м`ясо свинини (12,1%); яблука (10,5%); м`ясо птиці (8,4%); яловичина; фарш, консерви м`ясні (6,9%); маргарин (6,6%); цукор (6,5%); макаронні вироби (5,4%); огірки, помідори, гарбуз, боби; сухофрукти (4,3%); лук ріповий, моркву, буряк, гриби (3,9%); соуси, приправи (3,4%); хліб і хлібобулочні вироби (2,4%) та ін.

Разом з тим, як відзначає прес-служба ГУ статистики в АРК, в автономії знизилися ціни на яйця (4,0%); свіжу, охолоджену і заморожену рибу (3,0%); молоко (2,5%).

Серед непродовольчих товарів і послуг найбільш всього зросла плата за холодне водопостачання (40,2%) і послуги каналізації (17,7%).

На 10,7% зросла вартість навчання на курсах. Послуги фотоательє подорожчали на 9 %, бензин – на 8,5%, спортивних установ – на 5%. На 4,6% підвищилася вартість живлення в ресторанах і кафе. На 3,1% зросла вартість відвідин саун, перукарень.