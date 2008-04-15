Ющенко вимагає мажоритарку на місцях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає запровадити систему виборів до парламенту на основі відкритих списків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на нараді з питань боротьби з корупцією.

В.ЮЩЕНКО попросив протягом двох місяців підготувати відповідні зміни. Він зауважив, що виборець хоче знати, хто його представляє у парламенті. Він переконаний, що без персоніфікації виборчих списків партій не можливо відновити цей зв’язок.

«Ми все більше говоримо про регіони, і з кожним роком все більше від них віддаляємося», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України також вимагає протягом місяця розробити законопроект про повернення до мажоритарної системи на виборах до місцевих органів влади.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що пропорційна система виборів показала свою хибну практику.

«Ми стали свідками того, що в сотнях містечок, де ми вимагали пропорційної системи, було сформовані партійні клани, які ігнорують будь-яку відповідальність перед виборцями», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що всі політичні сили сьогодні ставлять питання про повернення до мажоритарної системи. Тому він попросив протягом місяця сформувати відповідний законопроект і внести відповідні зміни до законодавства.