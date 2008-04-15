48 осіб у Криму покарано за корупцію

За три місяці поточного року судами до кримінальної відповідальності притягнуто 14 корупціонерів, адміністративне покарання призначено 34 порушникам антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

"Поточного року судами автономії ухвалено обвинувальні вироки у 12 кримінальних справах про злочини з ознаками корупційних діянь. У корупційних злочинах визнано винними 14 осіб, половина з яких працювали в органах внутрішніх справ, інші обіймали посади в органах місцевої влади і самоврядування", - йдеться у повідомленні. 12 з 14-ти засуджених корупціонерів за рішенням суду не зможуть повернутися на колишні та аналогічні посади.

У поточному році слідчими органів прокуратури Криму до суду направлено 19 кримінальних справ про злочини з ознаками корупції, якими завдано збитків майже в півмільйона гривень.

Судами до адміністративної відповідальності притягнуто 34 корупціонера, 19 з яких - держслужбовці органів місцевого самоврядування, 13 - працівники органів внутрішніх справ.

Усього протягом першого кварталу 2008 року правоохоронними органами Криму складено 56 протоколів про корупційні правопорушення.

У поточному році прокуратурою Криму вирішено вжити додаткові заходи для того, щоб боротьба з корупцією в автономії була дійсно результативною. "Причина "недоторканності" корупціонерів очевидна - вони ховаються в тіні, тому що практика відсторонення державних службовців з посади не застосовується. Відсоток тих, хто позбувся крісел, складає лише 1,5, а більше 300 корупціонерів, спійманих за руку протягом останніх двох років, залишилися на насиджених місцях", - відзначають у прокуратурі. У зв`язку з цим прокурор Криму Володимир БОЙКО доручив прокурорам на місцях активно усувати недоліки наслідків корупційних дій.

Прокурор АРК надіслав листи голові Апеляційного суду Криму, щоб той зорієнтував суддів на неухильне додержання вимог законодавства при розгляді справ даної категорії. В.БОЙКО виразив надію на викорінювання випадків необґрунтованого закриття справ судами, приклади яких приведені в листі прокуратури. Прокурор також вказав на обов`язковість для судів у встановлений строк інформувати відповідні органи про факти притягнення до відповідальності за корупцію службовців для вирішення питання про можливість перебування на посаді корупціонерів.