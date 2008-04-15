Москва підкине грошей севастопольським ветеранам
13:33, 15 квітня 2008Крым
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Одноразова допомога до Дня Перемоги
Ветерани і інваліди Великої Вітчизняної війни, що проживають в Севастополі, отримають по тисячі рублів до Дня Перемоги.
Московська влада ухвалила рішення виплатити одноразову матеріальну допомогу севастопольським інвалідам та ветеранам ВВВ. Розмір виплати складе тисячу рублів.
Зараз в Севастополі проживає 800 інвалідів Великої Вітчизняної війни і понад 4,5 тис. учасників бойових дій. На виплату матеріальної допомоги виділено 5 мільйонів рублів.
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