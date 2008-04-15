Москва підкине грошей севастопольським ветеранам

Ветерани і інваліди Великої Вітчизняної війни, що проживають в Севастополі, отримають по тисячі рублів до Дня Перемоги.

Московська влада ухвалила рішення виплатити одноразову матеріальну допомогу севастопольським інвалідам та ветеранам ВВВ. Розмір виплати складе тисячу рублів.

Зараз в Севастополі проживає 800 інвалідів Великої Вітчизняної війни і понад 4,5 тис. учасників бойових дій. На виплату матеріальної допомоги виділено 5 мільйонів рублів.

СІТІ-FM