США засудили кримський вандалізм

Посольство Сполучених Штатів засуджує акт вандалізму на мусульманському кладовищі під Сімферополем.

Про це йдеться в заяві прес-аташе Посольства США в Україні Джона САЛЛІВАНА.

Американський уряд закликає українську владу «провести ретельне і швидке розслідування» і покарати винуватців.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 9 на 10 лютого на мусульманському кладовищі в кримському смт. Нижньогірський вандали розбили майже всі надгробки – більш як 200. За даним фактом було порушено кримінальну справу, злочинців поки що не знайдено.

У квітні в Сімферополі і Білогірську виявлено образливі щодо кримських татар написи.

У ніч з 10 на 11 квітня на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке в передмісті Сімферополя невідомі осквернили 39 надгробків. На огорожі кладовища було зроблено образливий щодо кримських татар напис, намальовано шибеницю і перекреслений національний символ кримськотатарського народу - тамгу. Біля огорожі кладовища невідомі залишили 4 християнські вінки. Правоохоронці проводять розслідування.

Виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ після акту вандалізму на мусульманському цвинтарі в передмісті Сімферополя віддав наказ взяти під охорону всі мусульманські кладовища на території кримського півострова.