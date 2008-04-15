Кримчани не дарма строчать скарги

У I кварталі цього року за результатами розгляду звернень громадян органами прокуратури Криму порушено 52 кримінальні справи.

В результаті проведених перевірок обґрунтованості скарг громадян на дії чиновників скасовано 170 незаконних рішень, якими порушувалися права кримчан.

"У поточному році до органів прокуратури Криму надійшло 7,8 тисяч скарг. Безпосередньо керівництву прокуратури Криму виклали свої проблеми 159 кримчан. Основні питання традиційно торкалися проведення слідства і дізнання, і перш за все в органах внутрішніх справ, а також виконання і застосування законів", - інформує прес-служба прокуратури АРК.

За результатами проведених перевірок додержання вимог Закону України «Про звернення громадян» внесено 54 документи прокурорського реагування на виявлені порушення законодавства при роботі зі зверненнями громадян. За ці порушення до відповідальності притягнуто 37 посадовців.