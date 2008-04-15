Чорноморський флот Росії вимагає не втручатися в його внутрішнє життя

Командування Чорноморського флоту Російської Федерації заявляє, що не перешкоджає використанню жителями Севастополя спортивних об`єктів 44 спортивного клубу (СК).

Про це йдеться в офіційному листі командування ЧФ РФ на адресу голови Севастопольської міської державної адміністрації.

Приводом для листа послужила акція протесту, яка була організована 12 квітня. За даними ЧФ РФ, акцію організували «найняті підприємцем Бортниковим пікетники». «Вони розбили на території п`ять наметів і зажадали від ЧФ РФ надати частину території СК під закусочну "Прибой", яка самовільно будується Бортниковим», - йдеться в заяві командування. Командування ЧФ РФ відзначає, що територія 44 СК ЧФ за Угодою про параметри розділу Чорноморського флоту орендується Урядом РФ у українського уряду для потреб ЧФ РФ. Разом з тим, наголошується в заяві, командування ЧФ РФ не перешкоджає використанню спортивних об`єктів 44 СК для занять севастопольцями спортом і відвідини сквера, розташованого на території СК.

Командування Чорноморського флоту вважає, що акція протесту переслідує «досягнення комерційної вигоди і є формою тиску на Чорноморський флот РФ».

В заяві наголошується, що дозвіл на проведення акції, виданий 11 квітня Ленінською райадміністрацією міста Севастополя, порушує положення п.3. ст.6 Угоди між РФ і Україною про статус і умови перебування ЧФ РФ на території України від 28.05.1997 року.

«Проведення неузгоджених з командуванням ЧФ акцій протесту українських громадян на території СК Чорноморського флоту, бездіяльність українських правоохоронних органів по запобіганню проведенню акції і не ухвалення ними заходів по звільненню території російського об`єкту, розцінюється як неповага статусу російських військових формувань», - йдеться у заяві.

У зв`язку з цим командування ЧФ РФ чекає, що МДА зробить заходи по виконанню вимог російсько-української Угоди і недопущенню надалі проведення на території об`єктів ЧФ РФ акцій протеста і пікетів. «Виходимо з того, - говориться в листі, - що надалі при видачі відповідних дозволів на проведення акцій громадянам України адміністрація міста забезпечуватиме шанобливе відношення до статусу російських військових формувань і не втручатиметься в їх внутрішнє життя».

Як відомо, 12 квітня Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Студентське братство" розпочала акцію "за відновлення забороненого Чорноморським флотом РФ доступу громадян України до зони відпочинку на території 44-го спортклубу у Севастополі".

Лідер "СБ" Олег ЯЦЕНКО стверджує, що "заступник командувача Чорноморського флоту Росії віце-адмірал КОНДАКОВ наказав залучити Берегові війська російського флоту для припинення доступу громадян України на територію спортклубу, що є улюбленим місцем відпочинку жителів центрального району Севастополя". За словами О.ЯЦЕНКА, російський адмірал пояснює обмеження доступу "громадян іншої держави"” на об’єкти флоту наявністю відповідної директиви Генерального штабу Збройних сил Росії, спрямованої на "попередження терористичних актів на об’єктах флоту". О.ЯЦЕНКО повідомив, що звертався до різних органів влади і отримав інформацію, що ЧФ Росії взагалі не має права користуватися 44-м спортклубом, бо не підписав на нього договір оренди, як того вимагає закон “Про оренду державного і комунального майна”. Крім того, додав він, “Міністерство закордонних справ і Мін’юст України повідомили про необхідність спільного використання 44-го спортклубу українською і російською стороною”.