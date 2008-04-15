Погода на 16-18 квітня

16 квітня за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями, пройдуть дощі, окремі грози, в західних, а вдень і в східних областях України сильні дощі, в Карпатах вночі місцями дуже сильні дощі з мокрим снігом.

Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 10-15°, на півдні 16-18°, в західних областях місцями 7-9° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 17-18 квітня очікується мінлива хмарність.

17 квітня дощі (на півдні невеликі), окремі грози, вночі у східних областях місцями сильні дощі; 18 квітня в Україні, крім південної частини, невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у східних областях та південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 9-11°; вдень 17 квітня 8-13°, 18 квітня 11-16°; у південних областях та в Криму 12-17°, 18 квітня до 20°. В Карпатах невеликий, вночі 17 квітня помірний дощ з мокрим снігом; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.