Ющенко дав настанови щодо святкування Дня Перемоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років». Текст документу від 15 квітня 2008 року оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«З метою увічнення безсмертного подвигу народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, вшанування полеглих під час війни, посилення державної підтримки ветеранів війни та з нагоди відзначення Дня Перемоги» глава держави доручив Кабінету Міністрів України:

1) утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, включивши до його складу представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій ветеранів;

2) розробити і затвердити план заходів з підготовки та відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, спрямованих на поліпшення умов життя ветеранів війни, посилення турботи про інвалідів війни, учасників бойових дій та вдів загиблих;

3) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів з підготовки та відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років.

Уряду разом із Київською міською державною адміністрацією доручено забезпечити організацію і проведення 9 травня 2008 року загальнодержавних святкових заходів у столиці України – Місті-герої Києві.

Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству освіти і науки України, Міністерству України у справах сім`ї, молоді та спорту, Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державному комітету України у справах ветеранів, за участю громадських організацій ветеранів доручено провести у військових частинах, навчальних закладах відповідні заходи, спрямовані на виховання у дітей і молоді почуття патріотизму, національної гідності, шанобливого ставлення та поваги до людей старшого покоління.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено:

1) забезпечити проведення у містах та інших населених пунктах України урочистих заходів на честь Дня Перемоги, зокрема покладання вінків і квітів до пам`ятників полеглим воїнам, зустрічей керівників місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування з ветеранами війни;

2) організувати відвідання посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування ветеранів війни, сімей загиблих, які перебувають на лікуванні у госпіталях, лікарнях або у закладах соціального захисту населення, сприяти проведенню благодійних акцій для збору коштів для підтримки одиноких, малозабезпечених ветеранів;

3) вжити заходів щодо: виявлення потреб ветеранів війни, обстеження умов їх проживання та своєчасного надання їм необхідної адресної допомоги за рахунок місцевих бюджетів, коштів підприємств і організацій та благодійних коштів; за результатами обстеження умов проживання ветеранів війни провести поточні та капітальні ремонти їх будинків та квартир, забезпечити твердим паливом і скрапленим газом для побутових потреб;

збільшення фінансування госпіталів, відділень, палат для ветеранів війни, поліпшення їх матеріально-технічної бази, збільшення ліжкового фонду госпіталів за рахунок відкриття міжрайонних відділень для ветеранів війни у складі центральних районних лікарень, забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги ветеранам війни, особливо тим, які проживають у сільській місцевості;

збільшення обсягу коштів для забезпечення ветеранів війни ліками за пільговими рецептами лікарів, поліпшення стану забезпечення їх слуховими апаратами, ендопротезами, штучними кришталиками, засобами корекції зору, зубопротезування, іншими засобами реабілітації, сприяння розширенню мережі ветеранських аптек, пунктів прокату технічних засобів реабілітації;

поліпшення стану забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни автомобілями, телефонізації помешкань ветеранів війни, в тому числі забезпечення їх мобільним зв`язком;

упорядкування братніх могил, інших військових поховань, проведення реставрації пам`ятників, обелісків, меморіалів на честь героїв Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, облаштування пам`ятних місць, пов`язаних із героїчним минулим Українського народу;

проведення у бібліотеках тематичних виставок з історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, поповнення та демонстрації музейних експозицій, сприяння виданню відповідної науково-просвітницької літератури;

4) надавати необхідну допомогу громадським організаціям ветеранів для здійснення ними статутної діяльності;

5) забезпечувати висвітлення у комунальних засобах масової інформації проблем ветеранів війни, а також діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно соціального захисту ветеранів.

Державний комітет архівів України має сприяти проведенню виставок архівних матеріалів, пов`язаних з участю Українського народу у Великій Вітчизняній та Другій світовій війнах.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України Президент доручив забезпечити широке висвітлення заходів щодо підготовки та відзначення 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, організувати тематичні радіо- та телепередачі, показ документальних та художніх фільмів, виступи учасників бойових дій та представників ветеранської громадськості.