Ющенка закликають не святкувати 350-річчя перемоги над Росією

Верховна Рада Автономної Республіки Крим закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати Указ «Про святкування 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського в Конотопській битві», оскільки вважає, що цей Указ роз`єднує ”братські народи Росії і України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до глави держави, яке було ухвалене сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту.

Кримські парламентарії бурхливо обговорювали звернення, думки щодо доцільності його ухвалення розділилися. Так, за ухвалення даного звернення виступали депутати з блоку ”За Януковича!” і їхні політичні союзники з інших фракцій, проти - депутати з фракції ”Курултай-Рух”. Голосування з даного питання проходило в поіменному режимі. Звернення до В.ЮЩЕНКА підтримали 73 з 87 депутатів, присутніх у залі.

У зверненні, текст якого має у розпорядженні УНІАН, кримські парламентарії заявляють, що Указ про святкування перемоги в Конотопській битві “не сприятиме ані відновленню історичної правди, ані подоланню глибокого розколу в українському суспільстві, ані створенню загальнополітичної нації».

«Не заглиблюючись в історію, повинні зазначити, що згадана в Указі Конотопська битва була одним з епізодів російсько-польської війни 1954-1667 років, яку Росія була вимушена вести після Переяславської Ради. Підписання гетьманом Виговським сепаратної угоди про повернення України під владу Речі Посполитої, битва під Конотопом, що принесла перемогу козацько-польсько-татарському війську над російсько-козацьким, не тільки не допомогли встановленню довгоочікуваного миру на українській землі, а, навпаки – призвели до розколу серед козаків», - наголошується у зверненні депутатів ВР Криму до Президента.

«Святкування ювілею братовбивства сприятиме тільки роз`єднанню народу України, більшість якого складають українці і росіяни, а проведення в Автономній Республіці Крим передбаченої наукової конференції, «присвяченої історії українсько-кримського союзу середини XVII століття», навряд чи поліпшить міжетнічні відносини в автономії», - підкреслюється у зверненні. У зв`язку з цим кримський парламент закликає Президента скасувати свій Указ.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2008 р. Президент України підписав Указ «Про святкування 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського в Конотопській битві».