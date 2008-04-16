Україна вручила Росії Меморандум про виведення Чорноморського флоту РФ

Україна передала Росії Меморандум щодо етапів і порядку виведення до 28 травня 2017 року військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації з місць його тимчасової дислокації на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, Меморандум передав міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО своєму російському колезі Сергію ЛАВРОВУ під час свого візиту до Москви 15 квітня.

За словами В.КИРИЛИЧА, Меморандум має бути вивчений та проаналізований російською стороною і в разі згоди сторони підпишуть його.

Меморандум передбачає, що з 1 червня 2008 року мають розпочатися консультації щодо порядку та етапів виведення військових формувань ЧФ РФ з території України.