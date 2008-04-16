Курортникам крутитимуть фільми російською мовою?

Верховна Рада Криму пропонує внести зміни у Закон України «Про кінематографію», які б дозволяли розповсюджувачам обирати, якою мовою демонструвати іноземні фільми (державною мовою або мовами національних меншин, що проживають в Україні).

Як передає кореспондент УНІАН, законопроект, підготовлений кримськими депутатами з фракції Блоку Юлії Тимошенко Тетяною ЗВЕРЄВОЮ і Юрієм МОГАРИЧЕВИМ, був схвалений сьогодні на пленарному засіданні ВР АРК.

Кримський парламент звернеться до народних депутатів України з проханням розглянути даний законопроект у Верховній Раді України.

У пояснювальній записці до проекту закону зазначається, що в Криму «спостерігається зменшення кількості відвідувачів у кінотеатрах», оскільки більшість населення є російськомовною, і в регіон приїжджають відпочивати багато людей, які не володіють українською мовою.

«Враховуючи, що переважна більшість населення Автономної Республіки Крим є російськомовною і що громадяни іноземних держав (в основному з країн СНД), які приїжджають на відпочинок до Криму, не володіють українською мовою, це викликало різке зменшення кількості відвідувачів кінотеатрів у Криму і акції протесту працівників кінопрокату», - зазначається у пояснювальній записці.

У кримському парламенті вважають, що внесення змін до Закону «Про кінематографію» дозволить усунути конфліктну ситуацію і забезпечить виконання конституційного права громадян України на вільне використання рідної мови і розвиток національних мов і культур.