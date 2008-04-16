Найпотужніший в Азії кран прибув до місця аварії «Нафтогазу-67»

Сьогодні до місця аварії українського судна «Нафтогаз-67», яке сталася в Південно-Китайському морі, прибув найпотужніший в Азії плавучий 4000-тонний кран-баржа «Хуа Тьєнь Лун».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленню, сьогодні продовжуються роботи із закладення і закріпленню основного п`ятого стропа на місці кормової частини, що необхідно для перевертання судна.

Продовжуватиметься також пошук на затонулому судні українських моряків, які вважаються зниклими безвісти, зокрема, якщо дозволять погодні умови, водолази обстежуватимуть машинне відділення.

Нагадаємо, відповідно до плану, з 9 по 18 квітня 2008 року йдуть роботи з встановлення строп для перевертання судна з положення оверкіль, а 19 квітня судно планується перевернути. Також планується, що 20-22 квітня будуть встановлені підйомні стропи, а 23 квітня «Нафтогаз-67» буде піднятий. Саме для цього був викликаний найпотужніший в Азії кран. 24-26 квітня відбуватиметься латання пробоїни, 27 квітня - відновлення плавучості судна і доставка його до берега.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) сталося зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (Україна, власник - "Чорноморнафтогаз") і балкера «Яохай» (КНР). Українське судно після удару затонуло.

На судні «Нафтогаз-67» знаходилися 25 чоловік: 24 українці і один представник Китаю. Семеро членів екіпажа - один громадянин Китаю і шестеро українців - були врятовані.

Пізніше були знайдені тіла трьох моряків. 15 членів екіпажа судна «Нафтогаз-67» вважаються зниклими безвісти.