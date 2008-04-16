«Зелені» Криму обурені: скільки можна «водити козу» з мазутом

Кримська організація Партії зелених України висловлює обурення позицією влади в питанні ліквідації наслідків торішньої катастрофи в Керченській протоці.

Як підкреслюється в повідомленні Кримської організації ПЗУ, текст якого переданий УНІАН, наприкінці березня під час візиту до Криму Президент України Віктор ЮЩЕНКО, посилаючись на главу МНС України, пообіцяв, що мазутно-піщана суміш, зібрана після аварії танкера в Керченській протоці, буде прибрана за декілька тижнів, проте до цих пір 4 тис. тонн суміші лежать в Керченському порту.

”Безвідповідальні чиновники досі не виділили кошти. На вибори, перевибори мерів міст гроші є, а на ліквідацію наслідків торішньої катастрофи - досі немає! За словами довірених осіб: ”застрягли в міністерських кабінетах України з бюрократичних міркувань”, - обурені ”зелені”.

Різкій критиці кримські ”зелені” піддали уряд Автономії. ”Забобонникам (від вислову ”бабця пошептала”) Радміну АРК на чолі з міністром туризму та інших страусів, що сподіваються на сприятливі напрями морських течій і ”особливості рози вітрів”, розплющимо очі: мазут лежить на дні Керченської протоки і почав підніматися”, - говориться в повідомленні кримських ”зелених”.

”Замість умовлянь сил природи і напучень курортників, пора засукати рукави, панове чиновники, і почати діяти, а саме: ловити плями мазуту ще в морі, за допомогою сорбентів, а не вимакувати влітку тілами відпочиваючих на березі”, - заявляють ”зелені”.

При цьому вони стверджують, що забруднення мазутом виявлені вже у Великій Феодосії. ”У відділення Феодосійської Партії зелених надійшло повідомлення від стурбованих місцевих жителів. Сліди мазуту зафіксовані за 15 км від заповідного Кара-Дагу, поблизу курортного селища Орджонікідзе. З боку Коктебельської бухти впродовж більше 100 метрів території піщаного пляжу забруднено плямами мазутної плівки”, - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці під час шторму постраждали більше десятка судів. У морі опинилися близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Частина мазуту була зібрана на острові Тузла і в Ленінському районі Криму разом з піском. Мазутно-піщана суміш знаходиться в Керченському порту.

Міністр курортів і туризму Криму Володимир САВЕЛЬЄВ днями заявив, що ”розмовами з приводу зриву курортного сезону у зв`язку з ситуацією в Керченській протоці займаються ті, кому вигідно спекулювати на даному питанні”. ”Нафтопісчана суміш в основній своїй масі зібрана і найближчим часом буде вивезена з Керченського морського порту для подальшої утилізації. А якщо з`являться нові плями, то у нас достатньо сучасних препаратів і техніки, щоб оперативно вирішити проблему. Тому, я не думаю, що ситуація в Керченській протоці істотно позначиться на курортному сезоні в Криму”, - сказав міністр.