«Чорноморнафтогаз» завершив буріння нової свердловини

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) завершив буріння свердловини №37 на БК-23 (БК - блок-кондуктор) Штормового газоконденсатного родовища на шельфі Чорного моря з випередженням проектного терміну на 2 тижні.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ДАТ «Чорноморнафтогаз».

У повідомленні наголошується, що буріння свердловини №37 почалося 28 січня. За 2,5 місяці працівники «Чорноморнафтогазу» пробурили 1957 метрів.

Добова здобич газу на свердловині №37 складає 55 тис. куб. м, газоконденсату - 3 тонни (до кінця року буде здобуто 14 млн. куб. м газу і 750 тонн конденсату).

За станом на сьогоднішній день, на Штормовому ГКР пробурено 22 експлуатаційних свердловини.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і здобичі нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного і Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».