У Криму двоє підлітків згвалтували першокласників

Шокуючий випадок відбувся в одному з сіл Джанкойського району Криму: двоє місцевих підлітків - учні 9-го класу - примусили до статевого акту учнів першого класу. Це відбулося після уроків.

Підлітки заманили двох хлопчиків на місцевий дренаж, запропонувавши порибалити.

Свідками події стали рибалки. Вони повідомили міліцію про згвалтування дітей.

Малюки, які постраждали, і підлітки, яки згвалтували дітей, вчаться в одній школі. Але якщо про малюків тут говорять «добре», то про підлітків нічого доброго сказати не можуть. Школу вони майже не відвідують, батьки - у в`язниці, матері – безробітні.

Правоохранітелі порушили кримінальну справу за статтєю «задоволення статевої пристрасті неприродним способом». Якщо правосуддя не восторжествує, мати одного з потерпілих готова на самосуд.

Три роки тому подібний випадок в Джанкойському районі вже був.

За матеріалами Чорноморської ТРК