Російський молодіжний центр Криму вимагає заборонити українських націоналістів

Російський молодіжний центр Криму вимагає заборонити проведення в Сімферополі будь-яких масових акцій представників кримських організацій Конгресу українських націоналістів, Української народної партії, Народного Руху України, Української республіканської партії «Собор», оскільки вважає, що вони несуть «деструктивний характер».

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві голови Російського молодіжного центру, депутата Верховної Ради Криму Андрія КОЗЕНКА.

Російський молодіжний центр Криму нагадує, що днями представники КУН та інших правих сил пікетували Генконсульство Росії в Сімферополі. «Пікетники особливо цинічно і образливо висловлювалися в усній формі і в своїх гаслах по відношенню до Російської Федерації, російських за національністю громадян, зокрема й проживаючих у Криму. «Російський молодіжний центр» Криму вважає неприпустимою подібну поведінку по відношенню до дружньої і братської країни – Росії, а також до росіян за національністю і засуджує спроби українських націоналістів посіяти ворожнечу між слов`янськими народами, принизити їх честь і гідність», - говориться в заяві. «Російський молодіжний центр» вважає, що саме завдяки подібним акціям ”суспільство України і розколюється на дві частини: Південний Схід України і Західні області”.

У зв`язку з цим Російський молодіжний центр звертається до мера Сімферополя і міськради з проханням «звернутися в судовому порядку про заборону проведення будь-яких масових заходів зазначених організацій українських націоналістів на території міста Сімферополя, в основі своїй вони несуть деструктивний характер для кримського суспільства».

Також Російський молодіжний центр Криму звертається до Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим для розгляду питання «про деструктивну діяльність зазначених організацій і заборону їх діяльності на території Криму».

У коментарі УНІАН лідер Кримської організації КУН Василь ОВЧАРУК заявив, що Конгрес

українських націоналістів і його політичні союзники виступають не проти Росії, а проти дій і заяв окремих російських чиновників, ”які претендують на суверенність Української держави”. «Конгрес українських націоналістів – це організація, яка бореться за розвиток самостійної і соборної Української держави, її інтелектуальних сил. Це основа основ. Ми виступаємо не проти Росії, а проти дій чиновників Російської Федерації по відношенню до України – суверенної держави. Що ми порушили? Які деструктивні акції ми проводимо?», - наголосив В.ОВЧАРУК.

*** 15 квітня представники партій і громадських організацій Криму пікетували консульство Російської Федерації в Сімферополі. Учасники пікету вимагали від Президента РФ «покласти край посяганням на територіальну цілісність України». Учасники акції також звернулися до Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки ООН з проханням «негайно розглянути погрози Президента Росії щодо України і Грузії, посягання на територіальну цілісність України, однієї із засновниць Організації Об`єднаних Націй, і вжити всіх необхідних заходів для своєчасного приборкання агресора».

Довідка. За даними ЗМІ, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня в Бухаресті Президент РФ Володимир ПУТІН в бесіді з Президентом США Джорджем БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що у разі вступу до НАТО Україна може втратити цілісність.

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ 8 квітня в інтерв`ю радіо «Эхо Москвы» фактично підтвердив інформацію, опубліковану в газеті «Коммерсант». Крім того, він додав: ”Ми робитимемо все, щоб не допустити прийняття України і Грузії до НАТО».

10 квітня Міністерство закордонних справ України направило ноту МЗС РФ з проханням невідкладно дати роз`яснення російської сторони щодо висловленої позиції В.ПУТІНА і С.ЛАВРОВА про Україну.

11 квітня начальник Генштабу Збройних сил РФ Юрій БАЛУЄВСЬКИЙ заявив, що у разі вступу України і Грузії до НАТО Росія здійснить дії, спрямовані на забезпечення своїх інтересів. «Це будуть заходи не тільки військового, але й іншого характеру», – сказав він.