У Криму розповсюджували відео, що пропагує культ насильства

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за фактом розповсюдження відеоматеріалів, що пропагують культ насильства і жорстокості.

Як повідомляє прес-служба прокуратури автономії, незахищеними від травмуючих свідомість видовищ виявилися користувачі локальної комп`ютерної мережі Сімферополя.

"Підставою для проведення прокурорської перевірки стала скарга мешканки Сімферополя, яка була шокована розміщеними в мережі відеороликами, що зображають жорстоке побиття і криваві вбивства", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура відреагувала на обурення користувача комп`ютерної мережі. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.300 Кримінального кодексу України - розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Ведеться слідство.