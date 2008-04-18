У Криму показують православні храми на старих листівках

У Криму, у краєзнавчому музеї Феодосії, сьогодні відкриваються 2 виставки: "Православні храми Криму на старих листівках" і "Пасхальні листівки початку XX століття".

Виставки присвячені святу Воскресіння Христового - головному християнському святу.

На виставці "Православні храми Криму на старих листівках" представлені дореволюційні листівки з православними храмами Сімферополя, Севастополя, Ялти, Алупки, Керчі, Євпаторії і кримські монастирі - Кизілташський, Інкерманський, Георгіївський, Космо-даміанівський, Успенський. Всього - 49 листівок.

"В даний час Сімферопольську і Кримську єпархію складають близько 400 храмів. Багато храмових споруд, що існували до 1917 р., втрачено, і побачити їх можна тільки на старих листівках", - відзначили організатори виставки.

На виставці "Пасхальні листівки початку XX століття" представлено 200 експонатів. "Пасхальні листівки діляться на два види - російські, з російськими сюжетами і західноєвропейські, з сюжетами християнськими, поза російськими православними традиціями", - відзначили організатори. Листівки, представлені на виставках, належать феодосійському колекціонерові, краєзнавцеві Борисові ЯРЕМКУ.

Виставки "Православні храми Криму на старих листівках" і "Пасхальні листівки почала XX століття" в краєзнавчому музеї Феодосії експонуватимуться до червня.