Провідник потягу «Керч - Москва» затриманий за контрабанду піжам
13:33, 18 квітня 2008Крым
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Товар передано у митницю
31-річного кримчанина-залізничника - провідника потягу "Керч - Москва" затримали за контрабанду.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, прикордонники Харківського загону та співробітники митниці у пункті пропуску "Козача Лопань" під час перевірки одного з вагонів в порожнинах за умивальником службового купе виявили 35 комплектів жіночої білизни, 45 халатів, 35 дитячих піжам та 57 плунжерних пар до дизельних двигунів.
Товар, який виявився власністю кримчанина-залізничника, наразі передано у митницю.
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