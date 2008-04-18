Провідник потягу «Керч - Москва» затриманий за контрабанду піжам

31-річного кримчанина-залізничника - провідника потягу "Керч - Москва" затримали за контрабанду.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, прикордонники Харківського загону та співробітники митниці у пункті пропуску "Козача Лопань" під час перевірки одного з вагонів в порожнинах за умивальником службового купе виявили 35 комплектів жіночої білизни, 45 халатів, 35 дитячих піжам та 57 плунжерних пар до дизельних двигунів.

Товар, який виявився власністю кримчанина-залізничника, наразі передано у митницю.