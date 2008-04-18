Прокуратура Криму вимагає перевірити, як репатріантов облаштовують житлом

Прокуратура Криму вимагає від уряду автономії перевірити, як місцева влада займається вирішенням проблеми надання репатріантам житла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, з 2000 року уряд автономії ”не перевіряв, як органи місцевої влади займаються проблемою облаштування депортованих в частині надання репатріантам житла”.

”Прокуратура Криму бачить в цьому причину численних порушень, які постійно виявляються в ході прокурорських перевірок”, - повідомляє прес-служба.

Прокурор Криму Володимир БОЙКО в інформаційному листі вказує на продовження практики ігнорування норм закону органами виконавчої влади і місцевого самоврядування і необхідність жорсткого контролю з боку уряду за діяльністю чиновників на місцях.

”Дотепер в деяких радах не ведеться квартирний облік, не дивлячись на те, що в цих регіонах проживають репатріанти, які потребують житла. У багатьох випадках квартирний облік ведеться з порушеннями житлового законодавства: ті, хто має право на першочергове отримання житла, опиняються наприкінці списків, і, відповідно, головними претендентами стають ті, хто не має для цього передумов”, - йдеться у повідомленні.

Виявлено випадки незаконного надання матеріальної допомоги на завершення будівництва житла.

На ці та інші порушення в ході останньої перевірки прокуратурою внесено 40 документів реагування. Скасовано 24 незаконних рішення органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, які суперечили житловому законодавству.