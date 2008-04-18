Кримський спікер розповів про доходи тільки деяким ЗМІ

240 тис. 200 грн. доходу одержав в 2007 році голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради АРК із посиланням на Кримське інформаційне агентство. Самої декларації на сайті немає.

В доходах А.ГРИЦЕНКА заробітна плата голови ВР АРК становила 206 тис. 816 грн., одержана ним матеріальна допомога – 33 тис. 348 грн., дивіденди й відсотки – 35 грн. 35 коп.

Доходи членів сім`ї кримського спікера в 2007 році становили 18 тис. 105 грн., відсотки – 105 грн. 26 коп.

Крім того, главі кримського парламенту належить земельна ділянка площею 0,255 га, житловий будинок площею 182,7 квадратних метрів, квартира – 46,8 кв. м., гараж для човна площею 35,5 кв. м.

Членам його сім`ї належить таке нерухоме майно – дві квартири, площа яких становить 53,1 кв. м і 67,9 кв. м відповідно.

Також А.ГРИЦЕНКО повідомив, що володіє автомобілями Mercedes і САЗ-3503. Згідно з декларацією, у дружини глави кримського парламенту є автомобілі Toyota Camry і Toyota Prado.

На утримання нерухомого майна в 2007 році А.ГРИЦЕНКО сплатив 11 тис. 945 грн., члени його сім`ї – 1 тис. 783 грн.

«Сума грошових коштів, що містяться на моїх банківських рахунках, у 2007 році становила 29 тис. 104 грн., а на рахунках моєї дружини – 63 тис. 267 грн.», – повідомив голова Верховної Ради АРК.