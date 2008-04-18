Міліціянти викрили кримчанина, який виготовляв «гвинт»
18:32, 18 квітня 2008Крым
0
Хімічні експерименти проводив у себе вдома
Міліціонери затримали 33-річного жителя Джанкоя (Крим), який виготовляв і продавав психотропний препарат «гвинт».
Як повідомляє прес-служба міліції Криму, хімічні експерименти для отримання психотропного препарату чоловік проводив в своїй квартирі.
На зароблені гроші зразу ж купував всі необхідні компоненти для нової порції зілля. Частину доходу витрачав на власні потреби і на оплату комунальних послуг.
Зараз по даному факту порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter