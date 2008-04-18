Міліціянти викрили кримчанина, який виготовляв «гвинт»

Міліціонери затримали 33-річного жителя Джанкоя (Крим), який виготовляв і продавав психотропний препарат «гвинт».

Як повідомляє прес-служба міліції Криму, хімічні експерименти для отримання психотропного препарату чоловік проводив в своїй квартирі.

На зароблені гроші зразу ж купував всі необхідні компоненти для нової порції зілля. Частину доходу витрачав на власні потреби і на оплату комунальних послуг.

Зараз по даному факту порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі дії.