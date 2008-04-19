Вчителька з Криму перемогла у всеукраїнському конкурсі

Переможцем Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" в номінації "Історія" стала вчителька з Криму Вікторія КУБАНОВА.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, конкурс "Учитель року" в номінації "Історія" проводився вп`яте на Тернопільщині.

Під час ІІ етапу учасники конкурсу, серед інших випробувань, провели уроки в школах Тернополя, котрі надзвичайно гостинно відчинили свої двері для фіналістів. Учасники демонстрували рівень педагогічної та методичної майстерності, намагались якнайцікавіше викласти матеріал.

За результатами практичної роботи, проведеного уроку та його самоаналізу було визначено 5 суперфіналістів. На суперфінал були запрошені педагогічна громадськість, меценати конкурсу, гості. Учасники змагались між собою в "історичних перегонах", вирішували психологічно-педагогічні ситуації, ознайомили присутніх зі світом своїх захоплень, демонстрували свої таланти - співали, декламувати вірші, в тому числі і власні, дотепно розповідали про свої захоплення, жартували.

Переможцем конкурсу "Учитель року-2008" у номінації "Історія" було визнано вчительку історії ЗОШ N10 Сімферополя Вікторію КУБАНОВУ.

Лауреатами конкурсу стали: Л.Е. Євтушенко - Миколаївська область, Н.А. Ковальова - Дніпропетровська область, В.Г. Дяків - Тернопільська область, Л.М. Кульбаба - Хмельницька область.