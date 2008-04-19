Військові частини ВМФ України та ЧФ Росії взяли участь у весняній толоці

У Севастополі сьогодні відбулися заходи щодо впорядкування в усіх районах міста. В них нарівні з підприємствами та організаціями взяли участь представники громадських організацій, школярі і студенти, а також відгукнулися військові частини ВМС України та ЧФ РФ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси та інформації міськадміністрації, питання наведення чистоти і порядку в місті залишається одним із пріоритетних напрямів роботи міської влади.

За словами заступника голови Севастопольської міської адміністрації Ірини ЗАЄЦЬ, влада також звернулася до учасників акцій протесту з проханням прибрати з центру міста наметові містечка, припинити мітинги і допомогти навести лад у місті напередодні численних свят. «Намети не прикрашають наше місто. Севастополь повинен радувати усмішками дітей, радувати жителів і гостей міста зеленню, сонцем», - зазначила І. ЗАЄЦЬ.