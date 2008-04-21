Херсонес готується відзначити своє 2500-ліття та 1020-ліття Хрещення Русі

Національний заповідник “Херсонес Таврійський” готується цього року відзначити своє 2500-ліття та 1020-ліття Хрещення Русі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний директор - науковий керівник заповідника Леонід МАРЧЕНКО.

За його словами, планується провести різноманітні фондові виставки та цілу серію вистав на античну тематику.

За інформацією Л.МАРЧЕНКА, 28 квітня разом з Кримською єпархією буде здійснено ходу від Покровського собору до Володимирського собору у Херсонесі. Крім того у Херсонесі виступатимуть хорові колективи цих двох соборів, а також колективи з України та Росії, які виконують духовну музику.

“Гадаю, що 28 липня, саме в цей день у 988 році князь Володимир відвідав Херсонес. То ж ми цю дату також будемо відзначати”, - повідомив ген директор і додав, що власне, саме святкування 2500-річчя Херсонесу Таврійського відбудеться у вересні-жовтні. У його рамках плануються масові заходи, фестивалі, наукові конференції та “круглі столи”.