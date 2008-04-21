Підприємці три роки незаконно добували воду з артезіанської свердловини

Прокуратура Гагарінського району Севастополя після перевірки низки фірм, що займаються добуванням і реалізацією питної води, порушила кримінальну справу за ознаками злочину – незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Як повідомила кореспонденту УНІАН помічник прокурора району Ніна КОВАЛЬЧУК, наразі встановлено, що за адресою вул. Кесарєва, 9, підприємство, продукція якого добре відома городянам під маркою «Південний Грааль», вже понад три роки використовує артезіанську свердловину для видобутку технічної підземної води (прісної). При цьому фірма не має ліцензії на користування надрами для ведення підприємницької діяльності, хоча посадовцям неодноразово вносилися розпорядження про припинення використання свердловини і придбання спеціального дозволу. «Їхні дії є прямим порушенням статті 19 і 21 Кодексу України «Про надра», - вважає Н.КОВАЛЬЧУК.

За інформацією помічника прокурора, посадовці цього підприємства незаконно добували воду з водоносного горизонту, що залягає на глибині 115 м. При цьому, як встановлено, якість розлитої води не відповідає вимогам: на підприємстві не дотримуються санітарні норми, устаткування брудне, іржаве, умови явно не підходять для виробництва продукції, призначеної для вживання в їжу.

Як додала Н.КОВАЛЬЧУК, вода «Південний Грааль» реалізовувалася оптом і вроздріб. СЕС неодноразово штрафувала власників торгових точок, де цей продукт продавався населенню, але виробництво не припинялося. Діяльність фірми була зупинена лише на вимогу прокуратури 14 березня 2008 року.