Представництво Ющенка висловлює співчуття у зв`язку зі смертю Аппазова

Представництво Президента України у Криму висловлює щирі співчуття рідним, близьким та всій кримській спільноті у зв`язку зі смертю відомого вченого, громадського діячя Рефата Аппазова.

Рефат Аппазов пішов з життя 18 квітня, на 88 році.

"Все своє яскраве життя Рефат Аппазов присвятив служінню людям. Видатний вчений, один з близьких соратників Сергія Корольова, він приймав безпосередню участь у запуску першого супутника Землі, підготовці першого польоту людини у космос та практично у всіх подальших програмах, пов`язаних з освоєнням космічного простору", - йдеться у повідомленні.

Р.Аппазов - лауреат Державної премії, кавалер багатьох орденів, доктор технічних наук, професор, багатолітній викладач Московського авіаційного інституту - був активним поборником відновлення справедливості.

У 1990-1991 роках був членом Державної комісії СРСР по відновленню прав кримськотатарського народу. Активний член правління земляцтва кримських татар у Москві.

"Народжений у Сімферополі, Рефат Аппазов протягом всього свого життя проніс синові почуття вдячності до рідної землі та свого народу", - кажуть у Представництві.