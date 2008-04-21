Гриценко увійшов до складу делегації України в Конгресі місцевих влад РЄ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом від 21 квітня затвердив склад делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи на 2008–2009 роки.

Зокрема, у Палаті місцевих влад Конгресу Україну представлятимуть депутат Рівненської міської ради Світлана БОГАТИРЧУК-КРИВКО, Одеський міський голова Едуард ГУРВІЦ, Охтирський міський голова (Сумська область) Ірина ДЕМЧЕНКО, депутат Київської міської ради Віталій КЛИЧКО, Дніпропетровський міський голова Іван КУЛІЧЕНКО, Славутицький міський голова (Київська область) Володимир УДОВИЧЕНКО.

У Палаті регіонів Конгресу Україну представлятимуть голова Смілянської районної ради (Черкаська область) Мар`яна ГЕРАСИМЕНКО, голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Закарпатської обласної ради Михайло КІЧКОВСЬКИЙ, депутат Хмельницької обласної ради Віталій ХОЛУЙКО, голова Чернігівської обласної ради Наталія РОМАНОВА, голова Харківської обласної ради Васілій ЗАЛИГІН.

Президент також затвердив персональний склад заступників представників України у Палаті місцевих влад та у Палаті регіонів Конгресу. Зокрема, заступником представника України в Палаті регіонів Конгресу буде депутат Чорноморської районної ради Криму Лариса ТУЙСУЗОВА.