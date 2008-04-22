Прес-конференція «Заходи кримської ДПА в період проведення курортного сезону-2008»
11:54, 22 квітня 2008Крым
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24 квітня -11.00. Прес-конференція заступника начальника Управління податкової міліції ДПА в АР Крим Олександра Македона на тему: «Профілактичні заходи Управління податкової міліції ДПА, що проводяться в АРК в період підготовки і проведення курортного сезону-2008».
Будівля Державної податкової адміністрації в АРК (Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 29).
Представників ЗМІ просять до 17.00 23 квітня підтвердити свою участь в прес-конференції (тел. 273-358).
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