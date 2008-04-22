Куніцин закликав політичні сили припинити протистояння

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН закликав усі політичні сили і громадські організації міста зупинити протистояння, що триває останнім часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у поширеному сьогодні зверненні голови Севастопольської МДА до представників політ сил та усіх мешканців міста.

С.КУНІЦИН зазначив, що Севастополь завершує підготовку до річниці свого заснування. “Для міської державної адміністрації 225-річчя міста – не тільки урочисті збори, салюти і концерти. Перш за все – це можливість вирішити міські проблеми за рахунок державних і залучених коштів”, – йдеться у зверненні.

Водночас, на думку С.КУНІЦИНА, мітинги і пікети, “які стали останнім часом постійним явищем на центральних майданах і вулицях Севастополя”, не сприяють благоустрою міста. “Крики й акції протесту не можуть бути гідними аргументами у відстоюванні точок зору різних громадських рухів і політичних сил на перспективи розвитку міста”, – вважає голова МДА. На його думку, протистояння – це “безперспективний підхід до вирішення економічних і соціальних проблем”, і його слід зупинити.

С.КУНІЦИН зазначив, що попри конфлікт між МДА і міською радою Севастополя, який вирішуватиметься у судових інстанціях, обом органам влади зараз слід “не мітингувати, а працювати на благо Севастополя”.

“У нас є шанс показати і співвітчизникам, і цілому світові, що Севастополь – відкритий до співпраці і взаємовигідного партнерства промисловий, науковий і культурний центр, в який можна і вигідно вкладати інвестиції, і комфортно відпочивати”, – сказав С.КУНІЦИН.

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міська рада і Севастопольська міська державна адміністрація звинувачують одна одну в незаконному відведенні великої кількості земельних ділянок.